Врио главы Ярославской области заявил о планах идти на выборы губернатора

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о своих планах идти на выборы главы региона в сентябре.

"В сентябре прошлого года вы оказали мне огромное доверие, назначили исполнять обязанности губернатора Ярославской области. Я хотел бы, принял решение идти на выборы губернатора Ярославской области в сентябре этого года. И я надеюсь, что ярославцы поддержат меня", — сказал он.

В свою очередь глава государства отметил, что у Миронова было не так много времени на вхождение в курс дел, однако уже многое получается. "Вы здесь не так давно работаете в Ярославской области – одном из ключевых субъектов РФ, в сложном, имея ввиду сложную экономику, промышленность. Для вхождения дел не так уж и много было времени, но я вижу, что Вы работаете с удовольствием, многое у Вас получается. Задачи, конечно, очень большие, Вы разработали программу развития (региона), это очень хорошо, с участием граждан, представителей бизнеса. Надо ее выполнять", — сказал Путин.

"Надеюсь, что у Вас все получится. Надеюсь также, что люди Вас поддержат на выборах в сентябре. Я желаю Вам удачи", — добавил Путин.

Также президент добавил, что правительство возьмет в проработку ряд обозначенных в ходе общения с деловыми кругами Ярославской области проблем. "Хочу вас поблагодарить за то, что Вы собрали таких дельных, интересных и симпатичных людей. Это полезный разговор, он будет иметь значение не только для Ярославской области и вашей экономики и промышленности. Некоторые вопросы, которые были поставлены, они важны для экономики всей страны. Правительство возьмет в проработку некоторые из поставленных проблем, и обязательно решит", — сказал Путин на встрече с врио губернатора Ярославской области.