Комитеты СФ поддержали прошение главного военного прокурора об отставке

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации — по конституционному законодательству и по обороне и безопасности — поддержали во вторник на совместном заседании заявление главного военного прокурора Сергея Фридинского об отставке.

Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 26 апреля.

Согласно Конституции, в ведении верхней палаты находятся такие кадровые вопросы, как назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.

Как ранее сообщил РИА Новости председатель оборонного комитета Виктор Озеров, в своем заявлении Фридинский просит освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.