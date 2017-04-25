Путин и Абэ проведут встречу в Москве 27 апреля

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время его визита в Россию 27 апреля ход реализации ранее достигнутых договоренностей и перспективы развития российско-японского сотрудничества в экономике, политике, сообщает пресс-служба президента России.

"27 апреля 2017 года состоится визит в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В ходе переговоров президента России с премьер-министром Японии будет рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Так, ожидается, что Путин и Абэ обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.