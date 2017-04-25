Слуцкий назвал доклад ПАСЕ по Северному Кавказу необъективным

СТРАСБУРГ, 25 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий назвал необъективным проект доклада по правам человека на Северном Кавказе, который рассмотрят европарламентарии в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По мнению наблюдателей, проект доклада ирландца Майкла Макнамары о ситуации с правами человека на Северном Кавказе в целом не отличается от аналогичных документов, которые готовились ПАСЕ в начале 2000-х годов. В нем выражается обеспокоенность ситуацией в Чеченской Республике. Сам докладчик проект своего документа представлять не будет, так как он не избрался в национальный парламент. Вместо него проект представит председатель правового комитета.

Обсуждение ситуации на Северном Кавказе будет проходить в отсутствие российской делегации.

"Доклад ПАСЕ по Чечне, мягко говоря, необъективен… Я, в первую очередь, очень сомневаюсь, что докладчики с учетом сегодняшних взаимоотношений России и ПАСЕ имели возможность на месте составить свое компетентное мнение. Иначе они смогли бы оценить разницу между Чечней 90-х годов, когда там царили война, бесправие и разруха, и сегодняшней цветущей, заново отстроенной республикой", — сказал Слуцкий, комментируя в телефонном интервью РИА Новости эту ситуацию.

"Чтобы выражать "беспокойство ситуацией в Чечне", говорить об "атмосфере безнаказанности" и "росте экстремизма" необходимо, как минимум, побывать в республике, сравнить Чечню тогда и Чечню сейчас", — добавил он.

"Сегодня наоборот, необходимо сказать, что Чечня всего за несколько лет прошла огромный путь от вражды к миру, в республике накоплен уникальный опыт по примирению враждующих сторон. И этот опыт вполне бы мог быть использован сегодня в тех точках мира, где европейские войска и их заокеанские союзники насаждали торжество демократии, обернувшееся на деле выплеском терроризма и созданием новых террористических организаций", — отметил Слуцкий.

"Хочу также отметить, что республика живет сегодня исключительно по законам и праву Российской Федерации. Но Россия — это многонациональное и многоконфессиональное государство, где чтят традиции и обычаи ее народов", — подчеркнул он.