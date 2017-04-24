Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе киргизской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях", — говорится в сообщении.