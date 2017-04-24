Борьба с авантюристами: Путин рассказал о проблеме коррупции в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Государство должно показать готовность самостоятельно эффективно бороться с коррупцией, чтобы эту тему не использовали авантюристы. При борьбе с коррупцией надо различать тех, кто хочет использовать эту тему для саморекламы в политике, и тех, кто реально с ней борется, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Глава государства назвал борьбу с коррупцией одним из ключевых направлений укрепления государственности. При этом он напомнил, что с проблемой коррупции сталкивается не только Россия, но и многие страны мира.

"На каком-то этапе она (эта проблема — ред.) действительно была чуть ли не одной из основных, потому что проявления подобного рода подтачивают само доверие граждан к органам власти, государству как таковому. И мы будем продолжать это последовательно делать. И будем принимать соответствующие нормативные акты, совершенствующие эту работу, будем нацеливать правоохранительную систему на борьбу с коррупцией", — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что только лишь информировать граждан недостаточно, нужно проводить реальную работу.

"Нужно различать тех, кто действительно хочет это делать и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается использовать как инструмент в своей собственной политической борьбе для саморекламы. Это мы проходили. Это мы видели и на примере так называемой "арабской весны", во что это превратилось мы знаем хорошо. Это мы видим на примере той же Украины: с чем, с какими основными лозунгами выходили те, кто совершил госпереворот — один из них это борьба с коррупцией. Чем закончилось? Многократный рост этой самой коррупции", — заявил Путин.

"Те люди, которые с Украины приезжают, с сожалением говорят об одном и том же: раньше требовали откаты 50%, теперь 75. Вот вам, во что вылилась борьба с коррупцией на самом деле, когда она используется исключительно как инструмент политической борьбы для каких-то кланов или для конкретных лиц", — отметил президент.

Для того, чтобы эту тему не использовали авантюристы, государство должно продолжать активно и эффективно бороться с коррупцией самостоятельно, подчеркнул он.

"Но это совсем не значит, что понимая это, мы должны сложить руки и ничего не делать. Напротив, мы должны активно с этим бороться. И чтобы различные авантюристы не использовали это в своих целях, мы должны показать людям и обществу, что государство в состоянии, само в состоянии бороться эффективно, и делает это. И будет делать дальше. Так и будем к этому подходить", — сказал Путин.

Президент в понедельник в Петербурге встречается с членами Совета законодателей — совещательного органа, созданного в мае 2012 года для обмена опытом и взаимодействия федеральных палат и региональных парламентов. В его состав входят спикеры и вице-спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также руководители законодательных органов субъектов РФ.