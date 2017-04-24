Лавров указал Могерини на безосновательные обвинения в адрес России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем Председателя Европейской комиссии Федерикой Могерини указал на наличие русофобских настроений в Евросоюзе, а также на то, что от ряда политиков в ЕС звучат безосновательные обвинения в адрес России, сообщается на сайте МИД РФ.

"С российской стороны было констатировано наличие русофобских настроений в Евросоюзе, где из уст брюссельских и европейских политиков периодически звучат безосновательные обвинения в адрес России в стремлении ослабить ЕС, развязывании некой "гибридной войны" против ЕС и даже влиянии на исход выборов в ряде государств-членов", — говорится в сообщении.

Участники переговоров обсудили проблемы сирийского урегулирования, ситуацию на Юго-Востоке Украины, на Западных Балканах, а также положение в государствах Ближнего Востока и Северной Африки, в Афганистане и Йемене. Лавров и Могерини коснулись темы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"Несмотря на сложный период в наших отношениях, связанный с нелегитимной санкционной политикой Евросоюза против России, была подтверждена готовность выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с ЕС и его странами-членами на основе равноправия, объективной взаимозависимости экономик, обусловленной территориальной близостью и взаимодополняемостью", — отмечается в сообщении.