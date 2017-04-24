Путин призвал законодателей чаще встречаться с россиянами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Законодательные решения должны быть основаны на реалиях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

"Решения должны быть выверенными, они должны быть основаны на реалиях и возможностях", — сказал он.

Глава государства добавил, что законодателям необходимо чаще встречаться с россиянами, доносить позицию.

Президент России Владимир Путин в понедельник в Петербурге встречается с членами Совета законодателей — совещательного органа, созданного в мае 2012 года для обмена опытом и взаимодействия федеральных палат и региональных парламентов. В его состав входят спикеры и вице-спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также руководители законодательных органов субъектов РФ.