Путин и Эрдоган обсудят Сирию и поставку С-400

АНКАРА, 24 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи 3 мая экономические отношения между странами, в том числе поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, а также ситуацию в Сирии, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в понедельник.

"Это приглашение (посетить Сочи) поступило лично от Путина. Этот визит важен с точки зрения обсуждения важных для обеих стран вопросов – экономических, туризма, а также Сирии. В Сочи на повестке дня будет и возможная поставка в Турцию российских ЗРС С-400. Наши переговоры по этой теме продолжаются. Думаю, что встреча в Сочи придаст этому новый импульс", — заявил Калын журналистам.

По его словам, для Турции естественно искать оптимальные варианты решения вопросов национальной безопасности.

"Сначала мы пытались договориться по поставкам систем ПРО с Китаем, потом с Францией и Италией, но не вышло. Мы решим этот вопрос со страной, которая предложил лучшие условия, соответствующие нашим критериям. Если это будет страна НАТО – значит, сделаем с ней. Если Россия – значит, с Россией", — добавил Калын.

Ранее представители российских и турецких властей неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, Турция готова закупить С-400 в случае предоставления Россией кредита, переговоры о котором ведутся в настоящее время с российским Минфином.

Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.