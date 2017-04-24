Главный военный прокурор Фридинский подал в отставку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман подтвердил РИА Новости информацию о том, что главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку, подчеркнув, что он еще не освобожден от должности и говорить о том, кто займет данный пост, пока рано.

"Да. Как можно говорить, кто вместо него, когда Фридинский не освобожден (от должности)? Место занято", — сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли Фридинский подал в отставку и кто является кандидатом на данную должность.