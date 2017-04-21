Медведев назначил заместителя главы Федеральной службы по аккредитации

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил руководителя территориального управления Федеральной службы по аккредитации по Уральскому федеральному округу Олега Мальцева заместителем руководителя Федеральной службы по аккредитации, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Назначить Мальцева Олега Игоревича заместителем руководителя Федеральной службы по аккредитации", — говорится в документе.

Согласно данным сайта Федеральной службы по аккредитации, в настоящее время у главы ведомства, Алексея Херсонцева, есть еще два заместителя.