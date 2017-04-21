Аксенов сравнил ноту протеста Киева со свистом вслед уходящему поезду

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Протест украинских властей относительно проведения Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сравним со свистом вслед уходящему поезду, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением в Крыму форума, назвав это грубым нарушением государственного суверенитета и международного права. Украинские власти призвали прекратить проведение каких-либо мероприятия в Крыму без их согласования. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом, в том числе на последнюю — о проведении экономического форума в Ялте, важно понимать цену подобным документам.

"Переживать (участникам форума — ред.) нечего, никаких возможностей у них (Киева — ред.) нет, это просто так свистят вслед уходящему поезду", — сказал Аксенов журналистам. По его словам, возмущение и протесты украинских политиков на приезд иностранных делегаций в Крым уже стали стандартной практикой.

Третий Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.