Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Предположения о связи заявлений экс-главы Минфина РФ Алексея Кудрина с возможностью смены главы правительства являются не более чем словесными и политологическими экзерсисами, Кудрин — авторитетный эксперт, у него есть точка зрения по широкому кругу вопросов, неправильно увязывать его высказывания с какими-то электоральными устремлениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря главы государства попросили оценить предположения некоторых политологов относительно того, что заявления Кудрина в последнее время, в том числе достаточно весомые и не всегда относящиеся напрямую к его сфере деятельности, связаны с возможной сменой главы правительства.

"Это, скорее, такие словесные и политологические экзерсисы — не более того. Кудрин — очень авторитетный эксперт, это эксперт не узкопрофильный, а скорее широкопрофильный, поэтому абсолютно нормально, что у него есть точка зрения по самому широкому кругу вопросов. А увязывать все с какими-то электоральными устремлениями, может быть, это понятно и объяснимо с какой-то точки зрения, но это неправильно по сути", — ответил Песков журналистам.