Яровая прокомментировала ноту протеста Киева в связи с форумом в Крыму

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в связи с направленной России министерством иностранных дел Украины нотой протеста заявила, что Россия не играет по фальшивым нотам и не приемлет вмешательства во внутреннюю политику страны.

Ранее МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением в Крыму Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Пора прекратить украинскому руководству мнить себя властелином. Это смешно и бессмысленно. Россия не играет по фальшивым нотам и не приемлет вмешательства в свою внутреннюю политику", — сказала Яровая журналистам в пятницу.

Она подчеркнула, что ноты, по которым играет Украина, укладываются в одну какофонию. "Украина настойчиво демонстрирует агрессивность, лживость и демонстративное неуважение к ценности народного волеизъявления и человеческой жизни", — добавила вице-спикер.

Третий Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.