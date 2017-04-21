Кудрин сравнил систему госуправления в России со старой машиной

КРАСНОЯРСК, 21 апр – РИА Новости. Председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин сравнил систему госуправления в РФ со старой машиной.

"Систему государственного управления я бы оценил сегодня как старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая не имеет высокой мощности и, в общем-то, все время мы заезжаем не туда и каждый раз корректируем свое движение", — сказал Кудрин, вступая на Красноярском экономическом форуме.

Он отметил, что по оценкам ЦСР, только 38% госслужащих занимаются своими прямыми функциональными обязанностями, остальные занимаются решением авральных ситуаций, "тушением пожаров".

"Количество совещаний и поручений, как президентских, так и правительственных, выросло за последние шесть лет на 50%. У нас экономика не ускорилась за этот период", — прокомментировал сложившуюся ситуацию Кудрин.