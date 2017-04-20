ГД отклонила проект о конфискации имущества у родственников коррупционеров

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума отклонила в четверг при рассмотрении в первом чтении законопроект, позволяющий по решению суда конфисковывать в пользу государства незаконно нажитое имущество у родственников коррупционеров.

Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов внес в Госдуму законопроект в феврале 2015 года. Ранее он уже вносил аналогичную инициативу в 2013 году, тогда Госдума ее отклонила.

Депутат предложил внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие принудительное изъятие по решению суда в доход государства денег, ценностей и иного имущества или доходов от них не только у лица, совершившего коррупционное преступление, но и у лиц, состоящих с ним в родстве.

В частности, речь идет о супруге, родителях, детях, усыновителях, усыновленных, родных братьях и сестрах, дедушках, бабушках, внуках, а также об "иных лицах, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги ему в силу сложившихся личных отношений, при наличии достаточных оснований полагать, что вышеперечисленное имущество получено в результате таких преступлений, в случае непредоставления вышеуказанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сведений, подтверждающих законность происхождения имущества, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий для проверки достоверности сведений о законности происхождения такового имущества и доходов от него".

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции законопроект не поддержал, отметив в своем заключении, что действующее уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское и антикоррупционное законодательство уже содержат нормы, действием которых охватываются предлагаемые законопроектом изменения в указанные законодательные акты РФ.