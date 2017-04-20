К России в США относятся как к "токсичной стране", заявила Матвиенко

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Российская сторона заинтересована в диалоге с американскими парламентариями, но в США к РФ относятся как к "токсичной стране", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Научно-экспертного совета в четверг.

"Мы очень заинтересованы в контактах с Конгрессом США, мы очень много делали попыток разного рода и разных форматов. Сейчас Россия "токсичная", наш посол "токсичный", его погрузили в такой вакуум, что если кто-то с ним поговорит по телефону и поздоровается где-то на приеме, то человек попадает в черные списки — вот такая атмосфера (в США) сегодня", — сказала спикер.

Она также отметила, что "если (сенатор Джон) Маккейн и иже с ним контуженые люди будут определять внешнюю политику такой великой страны и в целом, и в отношении России, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется". "Надеемся, что времена изменятся", — заключила Матвиенко.