КПРФ выдвинет кандидата в президенты в конце года

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников призвал не путать отчетно-выборный съезд в мае со специальным съездом по выдвижению кандидата в президенты, который состоится в определенные законом сроки, в конце года.

"Выдвинуть кандидата мы можем в определенные законом сроки на специальном съезде по выдвижению такого кандидата в конце года, ближе к самим выборам", — сказал РИА Новости Мельников.

По его словам, не нужно путать этот съезд с отчетно-выборным майским съездом, так как прямой организационной связи между мероприятиями нет.

"А будет ли смысловая, будут ли какие-то заявления, это решит и объявит то руководство партии, которое будет избрано на отчетно-выборном съезде", — добавил он.