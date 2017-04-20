КПРФ выдвинет кандидата в президенты в конце года

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников призвал не путать отчетно-выборный съезд в мае со специальным съездом по выдвижению кандидата в президенты, который состоится в определенные законом сроки, в конце года.
По его словам, не нужно путать этот съезд с отчетно-выборным майским съездом, так как прямой организационной связи между мероприятиями нет.
"А будет ли смысловая, будут ли какие-то заявления, это решит и объявит то руководство партии, которое будет избрано на отчетно-выборном съезде", — добавил он.