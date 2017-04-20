﻿Матвиенко предложила повысить статус парламентских запросов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает повысить статус запросов парламентариев в различные ведомства.

"Необходимо проработать изменения в законодательство о статусе и полномочиях Совета Федерации. Следует, например, рассмотреть возможность повышения статуса парламентского запроса и запроса члена Совета Федерации", — сказала спикер на заседании научно-экспертного Совета в четверг.

По ее словам, в настоящее время порядок, а также сроки рассмотрения запросов парламентариев и обращений граждан практически идентичны.

"Думаю, надо усилить ответственность за нарушения в отношении запросов парламентариев. Ведь они, как правило, касаются интересов многих людей или даже целых регионов", — пояснила Матвиенко.