В Совфеде предложили создать парламентскую антитеррористическую коалицию

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Совет Федерации выступает с инициативой создать парламентскую антитеррористическую коалицию, сейчас предложение российских сенаторов изучают их зарубежные коллеги, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании научно-экспертного Совета в четверг.

"Безусловно, в зоне особого внимания палаты остаётся борьба с терроризмом. Недавние трагедии в Санкт-Петербурге, Стокгольме, Лондоне и Египте и предыдущие теракты в очередной раз показали, что нельзя успешно бороться с этим злом в одиночку, нужно объединять усилия", — отметила спикер.

По ее словам, "Совет Федерации выступил с инициативой создать парламентскую антитеррористическую коалицию". Эта идея лежит в русле инициативы президента России Владимира Путина о создании широкой международной антитеррористической коалиции, выдвинутой им на семидесятой Генеральной Ассамблее ООН.

"Из посольств нам сообщают, что наше заявление передано парламентам других стран, они их рассматривают", — сказала сенатор.