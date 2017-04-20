Посол ЕС в России назвал главные темы встречи Лаврова и Могерини

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини обсудят на встрече в Москве 24 апреля весь спектр двусторонних отношений, центральными темами переговоров станут ситуация в Сирии и на Украине, заявил посол Евросоюза в РФ Вигаудас Ушацкас.

"Мы будем обсуждать все вопросы, как вопросы внешней политики: конфликт на Украине, Сирия, Ближний Восток, так и двусторонние отношения России и Евросоюза", — заявил Ушацкас журналистам.

Дипломат отметил, что именно Украина и Сирия станут центральными темами встречи Лаврова и Могерини. "Но будем обсуждать и двусторонние отношения и отношения в торговле, энергетике, которые сталкиваются с некоторыми барьерами. То есть весь круг вопросов будет обсуждаться", — уточнил Ушацкас.