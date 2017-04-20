Чижов: рано говорить о позиции России в отношении новой администрации США

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, заявил, что еще рано говорить о позиции России в отношении новой администрации США, так как мнение последней по многим вопросам международной политики пока не сформировалось.

"Это интересный вопрос в плане некоторых изменений подхода президента США к различным вопросам международной политики. Я считаю, что позиция новой администрации окончательно сформируется в течение нескольких недель или месяцев, поэтому еще слишком рано говорить", — ответил постпред на вопрос ведущей программы Би-би-си HARDtalk об официальной позиции РФ в отношении нового американского президента.

Москва неоднократно заявляла, что готова к работе с любым президентом США, которого выберет американский народ. Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва будет ориентироваться на заявления президента США Дональда Трампа о его желании наладить отношения с Россией, Москва к этому готова.