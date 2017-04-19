МИД допустил, что Путин и Трамп встретятся до саммита G20

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может пройти и до саммита "Большой двадцатки" в июле, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все варианты возможны. По большому счету, это вопрос совпадения, состыковки графиков лидеров. А также выхода на совместное видение того, чем такой контакт должен увенчаться", — заявил Рябков в интервью газете "Коммерсант" , отвечая на вопрос, существует ли возможность, что встреча пройдет до июльского саммита G20.

Ранее в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что лидеры двух стран встретятся на полях саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.