Путин на встрече с Кадыровым обратил внимание на тему терроризма

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил главу Республики Чечня Рамзана Кадырова за выполнение майских указов и обратил внимание на решение вопроса безопасности и борьбы с терроризмом.

В среду вечером в Кремле Путин принял главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Но все-таки проявление (преступности) было. Нападение было на часть Росгвардии, поэтому вопросы не все еще, видимо, решены. Но все они, безусловно, решаются. Я вижу, что решаются они хорошо и делать это, конечно, нужно на базе развития экономики и социальной сферы. То, что Вам удается выполнять указы президента России от 2012 года — это очень важно", — сказал Путин.

В частности глава государства отметил, что средний уровень в системе образования республики достигает средних показателей по экономике региона.

Кадыров, в свою очередь, заверил его, что все майские указы в Чечне выполняются.

Путин также похвалил его за существенное снижение уровня безработицы, которая еще два года назад отмечалась на высоком уровне.

В ходе беседы Кадыров заверил главу государства, что в Чечне отмечаются позитивные изменения, доля сельхозпроизводства выросла на 13,6%, внебюджетные инвестиции — на 15%, уровень безработицы за год снизился почти — на 3% и составил 9,2%, обеспечивается повышение заработной платы, дошкольное образование для детей от 3 до 7 детей стало доступным для всех, а также досрочно завершен первый этап программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.