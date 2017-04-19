В Думе назвали политическим поражением Киева решение суда ООН по иску к РФ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Решение Международного суда ООН, отказавшегося по требованию Украины установить меры в отношении России в связи с нарушением конвенции о финансировании терроризма, стало огромным политическим поражением Украины, а удовлетворении иска в части "якобы дискриминации крымских татар" — "попытка подсластить пилюлю", считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Суд постановил, что Россия "должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке".

"Решение Международного суда ООН в целом – это огромное политическое поражение Украины, и частичное удовлетворение иска касательно якобы дискриминации крымских татар иначе как подачкой и попыткой подсластить пилюлю назвать нельзя", – сказал депутат, которого цитирует его пресс-служба.

Парламентарий подчеркнул, что крымских татар в Крыму никто не ущемляет, и на украинском языке тоже можно обучаться без проблем.

Депутат также отметил, что "Гаагский суд юридически признал то, что любой здравомыслящий человек и без того понимает: все так называемые "доказательства" и обвинения Украины в адрес России – это чушь, фальшивки и провокации".

По мнению Козенко, решение суда читается однозначно: никто в мире кроме Украины не считает ЛНР и ДНР террористическими организациями.

"Я думаю, что это очень важное решение, прежде всего, для республик Донбасса – оно имеет перспективы повысить их международную субъектность. Думаю, что ЛНР и ДНР немедленно начнут работу в этом направлении", – добавил депутат.