Захарова: брифинги в МИД имеют "стопроцентный оздоровительный эффект"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что еженедельные брифинги министерства иностранных дел имеют терапевтический эффект.

На брифинге один из журналистов заявил, что "мы живем в самой культурной стране мира, в России". "Вы знаете, есть такая практика, на европейских фермах иногда включают классическую музыку для того, чтобы коровы давали больше молока. Хотел бы предложить, можем ли мы с вами поехать в Дом музыки под вашим патронажем, послушать классическую музыку, сделать такую музыкальную терапию", — предложил он.

"Мне кажется, ничего более терапевтического, чем наши брифинги, даже придумать сложно. Абсолютный и стопроцентный оздоровительный эффект. Выздоравливают все", — ответила Захарова журналисту.

При этом она также пообещала подумать "о музыкальном сопровождении российской внешней политики".