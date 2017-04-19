ЛДПР раскритиковала вопрос депутата КПРФ "о нападках Навального"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутат КПРФ Николай Коломейцев задал вопрос премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву "о нападках оппозиционера Алексея Навального", чтобы запечатлеть свое имя, заявил председатель партии Владимир Жириновский в среду на пленарном заседании Госдумы.

Ранее на пленарном заседании Коломейцев задал вопрос о том, что мешает премьер-министру защититься от нападок оппозиционера Алексея Навального. Медведев отказался комментировать этот вопрос и назвал нападки "абсолютно лживыми продуктами политических проходимцев". В среду Медведев представил отчет о деятельности правительства РФ за 2016 год в Госдуме.

"Кстати, вы, Коломейцев, сделали заявочку, назвали фамилию того авантюриста, и журналисты только это обыгрывают. Нас с вами нет, нет отчета правительства. Вся пресса говорит о вас, вас еще в эфир позовут. Это называется подлость. Вы использовали день отчета правительства, чтобы свое имя запечатлеть", — сказал лидер партии ЛДПР.

Навальный ранее разместил на своем канале в YouTube фильм, в котором утверждается, что Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Медведев в свою очередь сказал, что за "так называемыми расследованиями" скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, и назвал такое поведение "бесчестной позицией".