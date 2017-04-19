Зюганов после отчета Медведева в Госдуме раскритиковал работу правительства

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь раскритиковал работу правительства РФ, подчеркнув, что оно работает "очень слабенько".
Председатель Компартии отметил, что формула вывода страны из кризиса была озвучена, в том числе и в зале пленарных заседаний Госдумы, и в выступлениях президента РФ Владимира Путина, "который призывал нас к консолидации сил на фоне происходящего".
"К сожалению, Дмитрий Анатольевич, в политике вашего правительства не учитывается эта главная формула вывода страны из кризиса. Многие министры, наверное, о ней и не слышали. Раскол в стране усиливается, кто бы что ни говорил. У нас один процент захватил 90% собственности, а страна продолжает нищать, это является главным позором", — подчеркнул он.
По его словам, кризис в России продолжается углубляться. "И на мой взгляд, если мы не сменим курс и не укрепим кадровый состав правительства, политический кризис будет неизбежен", — считает лидер коммунистов.