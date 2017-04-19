Медведев попросил не превращать президентскую гонку в войну

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Политическая борьба в президентской гонке в РФ будет серьезной, но не нужно превращать ее в войну, поскольку от популизма и спекуляций выиграют лишь те, кого не заботит жизнь России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отметив, что главный политический запрос общества — стабильность и справедливость.

"Борьба, как и в любой президентской гонке, она, естественно, будет серьезной. Но, хотел бы специально подчеркнуть это в этом зале, мы с вами никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не собираемся. Мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня у нас трудностей хватает. И если мы будем тратить время еще и на популизм, на спекуляции, раздувать пустые конфликты – от этого выиграют только те, кого вообще вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хочет изолировать и ослабить нашу страну", — сказал Медведев, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.

По его словам, это не значит, что разногласий быть не может. "Наши споры все-таки при всей разнице в подходах политических партий, идеологий, они все-таки касаются методов достижения главной цели. О чем эта цель? Она у нас общая – развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь", — отметил премьер.

Медведев также напомнил о прошедших выборах в Госдуму, назвав их главным политическим событием минувшего года.

"Единый день голосования определил стратегический курс России на ближайший политический цикл. Он показал, что важнее всего в работе власти для граждан нашей страны — это последовательность и ответственность за принимаемые решения, способность слышать и выполнять обещанное, побеждать честно и чисто. И я как председатель правительства, как председатель партии "Единая Россия" уверен, что это правильно", — отметил премьер.

По его словам, люди проголосовали "за стабильность и в то же время наши граждане проголосовали за развитие ". "За то, чтобы мы сделали все, чтобы людям жилось лучше. Чтобы успех действительно стал нормой жизни в нашей стране. В этом главный политический запрос обществу сегодня. Я уверен, что этот запрос сохранится и в этой предстоящей президентской кампании", — заявил Медведев.