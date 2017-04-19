Выборы мэра Омска признали несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов

НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Омский городской совет на заседании в среду признал выборы мэра несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов, сообщил РИА Новости представитель городского парламента.

"Городской совет принял постановление – в связи с отсутствием кандидатов выборы мэра Омска признаны несостоявшимися. Запускается новый выборный процесс. Специальная комиссия в течение 20 дней объявит новый конкурс с определится со всеми сроками", — сказал собеседник агентства.

Во вторник последний кандидат на должность мэра сибирского города Омска – предприниматель Андрей Ярошевич — снял свою кандидатуру. Губернатор Омской области Виктор Назаров назвал ситуацию с выборами градоначальника рабочей, сложившейся в ходе демократического процесса. Его пресс-секретарь отметила, что выборы мэра Омска депутатами горсовета проходят впервые и возникшие сложности объясняются тем, что механизм их проведения еще не отработан.

В списке потенциальных кандидатов на пост мэра Омска изначально было 23 человека. Некоторым из них комиссия по выборам мэра отказала в регистрации в связи с отсутствием необходимых документов. Считавшийся главным претендентом на этот пост зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков 13 апреля неожиданно снялся с выборов с формулировкой "по состоянию здоровья". В понедельник, 17 апреля, СК РФ сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

В итоге 14 апреля комиссия горсовета по итогам поименного голосования определилась с двумя кандидатами. Однако один из них — министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов — 17 апреля отказался от борьбы за пост градоначальника по состоянию здоровья. До вторника единственным кандидатом оставался Андрей Ярошевич, но и он отказался от участия в выборах.

Полномочия действующего главы сибирского мегаполиса (население более 1 миллиона человек) Вячеслава Двораковского истекают 11 июля этого года. Впервые в истории Омска выбрать мэра в этом году должны депутаты горсовета. Прямые выборы были отменены.