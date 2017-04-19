Лавров обсудит с президентом Абхазии вопросы госграницы

СУХУМ, 19 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров намерен обсудить с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой вопросы госграницы.

"Нужно рассмотреть темы, которые у нас остаются для доработки, это и граница, это и имущественные отношения. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать ваш курс на обеспечение каждому жителю Абхазии равных прав, чтобы все себя здесь ощущали спокойно, в национальном согласии", — сказал Лавров, открывая переговоры.

"Безусловно, нас еще интересует международная деятельность, мы активно сотрудничаем в рамках Женевских дискуссий, отстаивая справедливый подход. Убежден, что это очень важный контекст с точки зрения участия Абхазии во внешнеполитических делах ", — добавил он.