Новый исполняющий обязанности мэра Владивостока приступил к работе

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Новым исполняющим обязанности главы Владивостока назначен Константин Межонов, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

"В администрации города произошло новое кадровое назначение. Заместителем главы администрации Владивостока стал Константин Межонов. Он исполняет обязанности главы города, осуществляет общее руководство управлением международных отношений и туризма, а также управлением наружной рекламы и информации. К своим обязанностям Межонов приступил 14 апреля", — сообщил собеседник.

Ранее Межонов был депутатом законодательного собрания Приморского края, председательствовал в комитете по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента.

Экс-главу Владивостока Игоря Пушкарева следствие обвиняет в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии СК, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".

При этом "Дороги Владивостока" приобретали стройматериалы только у компаний "Востокцемент" за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам, за это Пушкарев получил от гендиректора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получении взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города. В настоящий момент бывший градоначальник содержится в СИЗО.