В Госдуме отклонили проект о лишении региональных депутатов полномочий

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить в первом чтении законопроект, предлагающий досрочно лишать депутата субъекта РФ полномочий, если он не поддерживает связь с избирателями и не рассматривает их обращения.

В настоящий момент закон не предусматривает форм ответственности депутата законодательного органа государственной власти субъекта РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, указывают разработчики проекта закона.

"Предлагаем установить норму, согласно которой в случае систематического неисполнения депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ обязанностей, установленных Федеральным законом, полномочия такого депутата могут быть прекращены досрочно… по представлению фракции, в которой состоит депутат, или по инициативе комитета, членом которого он является", — говорится в пояснительной записке.

Под обязанностями депутата данный законопроект предусматривает поддержание связи с избирателями своего округа, рассмотрение обращений избирателей, личный прием граждан в установленные регламентом сроки, а также личное участие депутата в заседании законодательного органа государственной власти субъекта РФ, комитета, комиссии.

Правительство РФ не поддерживает данный законопроект, так как считает, что субъекты РФ вправе самостоятельно определить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий региональных депутатов. При этом субъектами будут учитываться ограничения и запреты, установленные федеральным и региональными законами, и будет соблюдаться конституционное разграничение полномочий между федеральными и региональными властями.