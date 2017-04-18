Косачев: у РФ нет ни намерений, ни возможностей вмешиваться в чужие выборы

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. России стараются приписать стратегию вмешательства в ход зарубежных выборов, но такая политика не соответствует ни намерениям, ни возможностям Москвы, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев во вторник на встрече с депутатами Бундестага.

"России стараются приписать стратегию или тактику вмешательства в зарубежные выборы. Это совершенно точно не наша политика: она не соответствует ни нашим намерениям, ни нашим возможностям", — отметил парламентарий.

Обращаясь к немецким коллегам, Косачев подчеркнул, что если с их точки зрения какие-то риски возникают, "мы приветствуем упреждающий, открытый разговор, чтобы не подустить ущерба для российско-германских отношений в силу спекуляции на эту тему".

Он отметил, что в России с интересом следят за разворачивающейся в Германии избирательной кампанией, которая пройдет в сентябре.

"Не знаю, в какой степени будет разыграна "российская карта" на этих выборах", — сказал парламентарий. По его словам, в России с удивлением наблюдали за тем, как подобная практика использовалась в ходе выборов в США.

Обвинения в адрес "российских хакеров", вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали в частности представители демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".