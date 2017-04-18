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Политика

Чижов о партнерстве России и ЕС: момент не только настал, но даже перезрел

12:4818.04.2017
(обновлено: 12:54 18.04.2017)
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Владимир Чижов. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Субботин

БРЮССЕЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Момент для стратегического партнерства РФ и ЕС не только настал, но даже перезрел: необходимо посмотреть на те области и направления сотрудничества, которые отвечают насущным потребностям обеих сторон, заявил российским журналистам в Брюсселе по случаю визита в Москву 24 апреля высокого представителя ЕС Федерики Могерини постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, "говорить о "стратегическом партнерстве" можно долго, но это, как с той самой халвой: от слов во рту слаще не станет".

"Момент не только настал, но даже перезрел — необходимо посмотреть на те области и направления сотрудничества, которые отвечают насущным потребностям обеих сторон. В марте прошлого года Евросоюз сформулировал известную позицию из пяти пунктов в отношении России. Там, в частности, говорится об "избирательном" взаимодействии. Это хорошо при условии, что мы будем выбирать те направления и проекты, по которым будем работать, исходя из общих интересов. А не когда каждая из сторон будет в одиночку заниматься таким "избирательством", а потом отобранные вопросы и темы не состыкуются. В таком варианте особого смысла не вижу", — сказал российский дипломат.

"Посмотрим, чем закончится этот визит и какой сигнал он даст на будущее", — заключил постпред РФ при ЕС.

Необходимо возвращать отношения России с Евросоюзом на путь нормального развития, заявил он.

"Я с большим сожалением должен констатировать, что тот серьезный, мощный политический импульс, который был придан прошлогодним визитом председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Санкт-Петербург на Международный экономический форум и его встречей там с президентом Российской Федерации, стараниями, наверное, и здешней брюссельской бюрократии, но в немалой степени и некоторых государств-членов ЕС как бы ушел в песок. К сожалению", — сказал высокопоставленный дипломат представителям СМИ в преддверии визита главы дипломатии ЕС.

"На тот документ, который был передан нашим партнерам в июне прошлого года, мы письменного ответа так и не получили. Наоборот, получили ответ, что письменного ответа не будет. Я думаю, что, наверное, сейчас нет смысла зацикливаться на вопросе о получении какой-то бумаги от Евросоюза. Важнее ситуация по существу. Даже евробюрократы в Брюсселе все чаще говорят о том, что нынешнее состояние наших отношений ненормально и необходимо возвращать их на путь нормального развития", — продолжил Чижов, отвечая на вопрос об обсуждавшейся ранее взаимной "инвентаризации" отношений сторон.

"Правда, говоря об этом, они, естественно, оглядываются на позицию государств-членов и оговариваются, что, как только позволит общая политическая обстановка, то, конечно, так сразу… Я смотрю на этот процесс как на процесс накопления критической массы политической воли. И когда эта критическая масса в Евросоюзе будет накоплена, произойдет — ну, не ядерный взрыв, конечно, а нечто более позитивное — пересмотр политической позиции", — прогнозирует глава дипломатической миссии РФ при ЕС.

"Я убежден, что визит главы дипломатии ЕС Федерики Могерини в Москву — это шаг в данном направлении. Я, конечно, был бы счастлив, если бы госпожа Могерини ехала в Москву с политическим решением о пересмотре линии Евросоюза, в первую очередь по украинскому сюжету, и соответственно с решением об отмене санкций, а точнее — односторонних ограничительных мер в отношении России. И мы бы, действительно, тогда занялись с ней тем, что стали бы вместе прокладывать пути дальнейшего восстановления нашего взаимодействия по всем линиям и во всех формах", — заявил постпред.

"Да, мы говорили в последние годы, что возврат к "business as usual" — бизнесу как обычно — ни одной из сторон не нужен. Я подтверждаю эту позицию. Нам нужно, конечно, осовременить наше взаимодействие, сделать его более прагматичным и ориентированным на результат", — подчеркнул Чижов.

Отношения РФ и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Москва не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать языком санкций с РФ контрпродуктивно.

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