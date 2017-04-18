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Политика

Чижов назвал одну из основных тем визита Могерини в Москву

12:4118.04.2017
(обновлено: 12:43 18.04.2017)
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Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Ситуация в Сирии, Ираке, Ливии, израильско-палестинский трек станут темами обсуждения в рамках визита в Москву высокого представителем ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, заявил российским журналистам в Брюсселе постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Встреча Валентины Матвиенко с королем Саудовской Аравии Сальман Бен Абдельазизом Аль Саудом
© Фото: пресс-служба Совета Федерации
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По его словам, среди международных вопросов, которые российская сторона будет обсуждать 24 апреля в Москве с Могерини, выделяется сирийский вопрос. "Позиция Евросоюза как сумма 28-ми, а точнее как наименьший общий знаменатель позиции 28 стран, в принципе известна. На последние события в Сирии Евросоюз устами госпожи Могерини — это были заявления, согласованные с государствами-членами — реагировал достаточно сдержанно. Это касается, в том числе, недавнего инцидента с так называемым применением химического оружия и последовавшего за этим американского ракетного нападения", — сказал представителям СМИ высокопоставленный дипломат в преддверии визита в Россию главы европейской дипломатии.

Чижов напомнил, что Евросоюз как институт является членом Международной группы поддержки Сирии, отдельные государства ЕС занимают кто-то более активную, кто-то менее активную позицию. "Говорить о полном единогласии по Сирии внутри Европейского союза, наверное, на данном этапе сложно. Но насколько имеющиеся расхождения отражаются в тех заявлениях, с которыми выступала в последнее время высокий представитель по иностранным делам? Это, скорее, как я уже сказал, был общий знаменатель. Посмотрим, что нового есть у наших партнеров в Евросоюзе", — отметил глава российской дипломатической миссии при ЕС.

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© РИА Новости. Евгений Одиноков
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"Последние события в Сирии совпали хронологически с большой конференцией, которая активными стараниями Евросоюза была созвана здесь, в Брюсселе, — продолжил Чижов. — Она была сфокусирована скорее на гуманитарной ситуации в Сирии и ее постконфликтном восстановлении. Но вот случилось то, что случилось, и некоторые участники (а это были не только страны Евросоюза, порядка 70 стран участвовало, в том числе и Россия) стали пытаться повернуть весь ход дискуссии на этой конференции в сторону осуждения Дамаска за якобы применение химического оружия. Не получилось".

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Вместе с тем, считает российский дипломат, "эффект, в том числе презентационный, тех решений, которые были приняты в Брюсселе на этой конференции, был несколько смазан".

"Денег там наобещали на 6 миллиардов долларов США. Посмотрим, как это будет развиваться дальше. Я считаю, что та увязка, которая стала частью позиции Евросоюза, а именно: непосредственного вовлечения в восстановление Сирии с требованиями политического перехода — фактически приводит к тому, что деньги, выделяемые Евросоюзом на Сирию, идут не напрямую в Сирию. Они идут либо в соседние страны (которые, конечно, в них нуждаются, там масса беженцев, например, в Иордании, и особенно — в Ливане). А остальные уходят по каналам международных организаций, которые, в отличие от самого Евросоюза, в Сирии работают", — сказал российский постпред.

Что касается работы с Дамаском напрямую, пояснил Чижов, "Евросоюз, очевидно, связан политическими ограничениями, диктуемыми рядом государств-членов, учитывая, что такие решения в ЕС принимаются единогласно". "То есть речь о политических условиях, когда, как говорится, утром — политпереход, вечером — деньги. Так что есть о чем поговорить, обменяться мнениями в ходе этого визита", — добавил постпред РФ.

Федерика Могерини перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. 9 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Он также отметил, что "Евросоюз выступил публично в одном из заявлений Могерини за проведение расследования обстоятельств так называемой химической атаки в Сирии". "Правда, при этом они выразили "понимание" мотивов, которыми руководствовались Соединенные Штаты при нанесении ракетного удара по сирийскому военному аэродрому, но это отражает диалектику восприятия ими действительности", — уточнил российский дипломат.

"Естественно, Сирия — не единственная проблема. Очевидно, будет разговор о Ближнем Востоке в более широком формате. Тут и Ирак, и Ливия, и крайне непростая ситуация на израильско-палестинском треке. А также другие актуальные международные дела. Думаю, что, наверное, развитие обстановки на Западных Балканах, где как раз Евросоюз в последние годы играл заметную роль, правда, не всегда результативную", — подчеркнул Чижов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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