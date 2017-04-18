Чижов назвал одну из основных тем визита Могерини в Москву

БРЮССЕЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Ситуация в Сирии, Ираке, Ливии, израильско-палестинский трек станут темами обсуждения в рамках визита в Москву высокого представителем ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, заявил российским журналистам в Брюсселе постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Чижов напомнил, что Евросоюз как институт является членом Международной группы поддержки Сирии, отдельные государства ЕС занимают кто-то более активную, кто-то менее активную позицию. "Говорить о полном единогласии по Сирии внутри Европейского союза, наверное, на данном этапе сложно. Но насколько имеющиеся расхождения отражаются в тех заявлениях, с которыми выступала в последнее время высокий представитель по иностранным делам? Это, скорее, как я уже сказал, был общий знаменатель. Посмотрим, что нового есть у наших партнеров в Евросоюзе", — отметил глава российской дипломатической миссии при ЕС.
Вместе с тем, считает российский дипломат, "эффект, в том числе презентационный, тех решений, которые были приняты в Брюсселе на этой конференции, был несколько смазан".
"Денег там наобещали на 6 миллиардов долларов США. Посмотрим, как это будет развиваться дальше. Я считаю, что та увязка, которая стала частью позиции Евросоюза, а именно: непосредственного вовлечения в восстановление Сирии с требованиями политического перехода — фактически приводит к тому, что деньги, выделяемые Евросоюзом на Сирию, идут не напрямую в Сирию. Они идут либо в соседние страны (которые, конечно, в них нуждаются, там масса беженцев, например, в Иордании, и особенно — в Ливане). А остальные уходят по каналам международных организаций, которые, в отличие от самого Евросоюза, в Сирии работают", — сказал российский постпред.
Что касается работы с Дамаском напрямую, пояснил Чижов, "Евросоюз, очевидно, связан политическими ограничениями, диктуемыми рядом государств-членов, учитывая, что такие решения в ЕС принимаются единогласно". "То есть речь о политических условиях, когда, как говорится, утром — политпереход, вечером — деньги. Так что есть о чем поговорить, обменяться мнениями в ходе этого визита", — добавил постпред РФ.
"Естественно, Сирия — не единственная проблема. Очевидно, будет разговор о Ближнем Востоке в более широком формате. Тут и Ирак, и Ливия, и крайне непростая ситуация на израильско-палестинском треке. А также другие актуальные международные дела. Думаю, что, наверное, развитие обстановки на Западных Балканах, где как раз Евросоюз в последние годы играл заметную роль, правда, не всегда результативную", — подчеркнул Чижов.
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