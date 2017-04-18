Депутаты ЛДПР готовы посетить Пхеньян

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР готовы отправиться в Пхеньян и намерены попросить власти РФ поддержать КНДР, заявил лидер партии Владимир Жириновский на встрече с полномочным министром посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хеп.

"Если потребуется, депутаты фракции ЛДПР приедут в Пхеньян и будут там находиться вместе с народом КНДР", — сказал Жириновский. Лидер ЛДПР выразил солидарность с руководством КНДР, "которое проводит независимый курс на азиатском континенте".

"Мы пригласили вас, чтобы вы передали руководству КНДР, что мы, партия ЛДПР, на вашей стороне, выражаем солидарность с народом и руководством КНДР", — заявил Жириновский. "Если будет желание у руководства КНДР, мы могли бы просить наши полномочные органы, чтобы пригласили определенное количество рабочих, студентов — будет новый учебный год с 1 сентября 2017 года. Мы готовы направлять делегации в КНДР", — отметил Жириновский.

Он также заявил, что в ходе предстоящего в среду отчета правительства в Госдуме намерен обратиться с просьбой оказать поддержку народу КНДР. "Я потребуют от правительства России завтра в рамках отчета приложить максимум усилий, чтобы оказать в рамках его полномочий какую-либо помощь народу КНДР", — сказал Жириновский.