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Политика

Госдума накануне отчета правительства: ожидания фракций и вопросы депутатов

12:2318.04.2017
(обновлено: 12:29 18.04.2017)
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Депутаты перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы готовятся заслушать ежегодный отчет правительства о результатах его деятельности за 2016 год: вопросы парламентариев подготовлены, регламент проведения заседания палаты определен – в этом году народные избранники смогут задать премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву больше вопросов, чем обычно.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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"Единая Россия" готовится к "серьезному разговору", КПРФ и "Справедливая Россия" особых ожиданий с отчетом правительства не связывают, а ЛДПР рассчитывает услышать от премьер-министра конкретные предложения по актуальным злободневным темам. Также депутаты хотят услышать о кадровых решениях в отношении чиновников, ответственных за провал государственных программ, в частности, программы капитального ремонта.

Порядок проведения отчета

Как ожидается, отчет правительства начнется в 12 часов дня с доклада председателя Кабинета министров, который не будет ограничен во времени. В этом году депутаты смогут задать Медведеву существенно больше вопросов, чем обычно, в связи с чем заседание может несколько затянуться. Представители от каждой из думских фракций смогут задать главе правительства по пять вопросов, а не три, как прежде. Кроме того, право озвучить по одному вопросу будет предоставлено двум депутатам, которые не входят ни в одну из четырёх зарегистрированных фракций – Алексею Журавлеву и Рифату Шайхутдинову.

По традиции на то, чтобы озвучить вопрос, будет отводиться одна минута, при этом при ответе на него председатель правительства не будет ограничен во времени.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Астафьев
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После этого запланированы выступления представителей фракции (по одному от каждой фракции) — до 10 минут, и, по желанию, председатель правительства сможет выступить с заключительным словом.

Ожидания фракций от предстоящего отчета

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев рассказал РИА Новости, что во фракции парламентского большинства рассчитывают на серьезный разговор, который, в первую очередь, будет касаться их совместной с правительством работы по преодолению последствий экономического кризиса. "Уже три года, как Россия действует в условиях санкций, и основная задача разговора будет – обеспечение роста экономики и защита социальных прав граждан", — сказал Исаев.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 17 апреля 2017
© РИА Новости. Екатерина Штукина
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Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников сказал РИА Новости, что фракция "не испытывает какого-то особого ажиотажа в связи с отчетом правительства, с возможностью задать вопросы".

"Мы ответы на свои вопросы получаем регулярно, когда слышим негативную позицию правительства по нашим социально-экономическим предложениям. Так что иллюзий нет. Но те злободневные темы, о которых нас чаще всего просили наши избиратели, мы, конечно, озвучим", — сказал Мельников.

Он привел в пример проблемы, связанные с пенсионным обеспечением, задержками заработной платы и т.д.

Фракция ЛДПР ждет от правительства РФ пояснений на вопросы о том, когда в России МРОТ будет выше величины прожиточного минимума и когда будет введена прогрессивная шкала налогообложения, сказал РИА Новости заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Кроме того, либерал-демократов интересует, изменится ли схема взимания транспортного налога, и какие существенные меры будет реализовываться для поддержки сельскохозяйственного производителя.

"Мы всегда ждем от правительства конкретных мер, конкретных предложений, кадровых решений", — подчеркнул Нилов.

Он также отметил, что фракция выступает против сокращения объема социальных гарантий для реализации дорогостоящих и сомнительных проектов, и добавил, что если тот или иной блок правительства провалил какую-то программу, или не решен какой-либо вопрос, за это должны нести ответственность конкретные чиновники. "Эта ответственность должна быть", — заключил он.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов сказал РИА Новости, что фракция, прежде всего, ждет от главы правительства ответа на совместное прямое обращение к нему руководителей трёх оппозиционных думских фракций с требованием принять управленческие и кадровые решения в связи с провалом программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Денежные купюры России
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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"Что же касается самого отчета, то никаких особых ожиданий я с ним не связываю, потому что представления, прогнозы и действия правительства все дальше расходятся с социальной и экономической реальностью, с тем, как на самом деле, а не по отчетам, живут люди. А значит, проблема не в том, что правительство докладывает депутатам и как отвечает на их вопросы", — сказал Миронов.

По его мнению, проблема в принципиальной неспособности ряда ключевых министров экономического блока давать адекватные ответы на экономические и социальные вызовы, которые стоят перед нашей страной. "И хотя в правительстве есть настоящие специалисты, отношение к нему в целом определяется именно этой неспособностью решать насущные экономические проблемы", — заключил лидер эсеров.

Ключевые вопросы

Чуть больше месяца назад Совет Думы утвердил вопросы правительству, которые были направлены в Кабинет министров. Как уже сообщалось ранее, депутаты от "Единой России" собираются спросить премьера, в частности, о том, какие меры планирует предпринять правительство для обеспечения качества образовательной деятельности медицинских и фармацевтических вузов России. Кроме того, фракцию парламентского большинства интересует позиция кабмина о возможности продления предоставления материнского капитала после 2018 года, а также итоги деятельности правительственной комиссии по импортозамещению, которая была создана в августе 2015 года.

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Вопросы, которые подготовила фракция КПРФ, в большинстве своем носят социально-экономический характер. Коммунистов будет интересовать, когда правительство намерено восстановить индексацию пенсий всем работающим пенсионерам, как кабмин оценивает сложившуюся проблему в производстве и реализации продукции отечественных товаропроизводителей и какие меры предпринимались для ее решения.

Темой спада темпов экономического роста в РФ обеспокоены в ЛДПР. Члены этой фракции намерены задать вопрос о том, какие внутренние факторы экономического развития являются основными для возобновления роста экономики в 2017 году, и как они были задействованы в 2016. Кроме того, ЛДПР подготовили вопросы о мерах для роста платежеспособного спроса населения и увеличения обеспеченности сельхозпроизводителей современными тракторами, комбайнами, сеялками и другой техникой, а также о мерах для роста государственных и частных инвестиций в строительство и реконструкцию предприятий машиностроения, химической и легкой промышленности.

Депутаты от "Справедливой России" намерены поднять тему сокращения численности населения в Арктической зоне и проблему транспортной инфраструктуры в этом регионе. Эсеров среди прочего будет интересовать вопрос о том, разрабатывает ли правительство дополнительные меры по поддержке лиц, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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