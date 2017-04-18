Выборы мэра Омска могут не состояться: последний кандидат взял самоотвод

НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Последний кандидат на должность мэра Омска – предприниматель Андрей Ярошевич снял свою кандидатуру. Выборы могут быть признаны несостоявшимися, сообщает городской совет.

В горсовете отметили, что вопрос об избрании мэра Омска включен в повестку и будет рассмотрен на заседании 19 апреля.

В списке потенциальных кандидатов на пост главы города было более 20 человек. Некоторым из них комиссия по выборам мэра отказала в регистрации из-за отстутствия необходимых документов. Считавшийся главным претендентом на этот пост зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков 13 апреля неожиданно снялся с выборов с формулировкой "по состоянию здоровья". В понедельник, 17 апреля, Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

В итоге 14 апреля конкурсная комиссия горсовета определилась с двумя кандидатами. Однако через три дня один из них — министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов — отказался от борьбы за пост градоначальника по состоянию здоровья. До сегодняшнего дня единственным кандидатом оставался Андрей Ярошевич.

Полномочия действующего главы сибирского города-милионника Вячеслава Двораковского истекают 11 июля этого года. Впервые в истории Омска выбрать мэра в этом году должны депутаты горсовета. Прямые выборы были отменены.