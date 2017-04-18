В российском МИД отметили углубление контактов с Саудовской Аравией

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россия отмечает углубление и расширение контактов с Саудовской Аравией на всех уровнях, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

"Действительно, идет углубление взаимопонимания между нашими странами, контакты на всех уровнях", — сказал он в ходе встречи с руководителем Центра гуманитарной помощи и гуманитарных операций им. Короля Салмана Абдаллахом бин Абдулазизом аль-Рабиа.

По словам Богданова, "на всех направлениях у нас очень хорошие контакты". "Мне приятно, что на уровне наших внешнеполитических ведомств, наших министров хорошие тоже контакты. Мы ждем в ближайшее время делегацию из Саудовской Аравии", — сказал он, не уточнив, о делегации на каком уровне идет речь.