Ъ: Рогозин возглавит совет директоров АО "ГЛОНАСС"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в ближайшее время сменит на посту председателя совет директоров АО "ГЛОНАСС" министра транспорта Максима Соколова, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в руководстве компании и аппарате правительства.

"В ближайшее время вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО "ГЛОНАСС". На посту председателя он сменит министра транспорта РФ Максима Соколова, который руководит советом директоров (СД) менее двух лет", — говорится в публикации.

По сведению издания, изменения в компании обусловлены необходимостью координации работ по интеграции "ЭРА-ГЛОНАСС" с системой взимания платы с грузовиков "Платон". "Коммерсант" сообщает, что Рогозин на посту председателя совета директоров компании получит дополнительные полномочия назначать руководителя компании.

РИА Новости не располагают официальным комментарием АО "ГЛОНАСС".