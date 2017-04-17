Москалькова в 2016 году заработала 5,6 миллиона рублей

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова за 2016 год заработала 5,6 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте омбудсмена сведений о доходах, расходах и имуществе.

Сумма декларированного годового дохода Москальковой составила 5,632 миллиона рублей. Кроме этого, согласно документу, омбудсмен также владеет тремя земляными участками площадью в 1,98 тысячи, 1,5 тысячи и 2,5 тысячи квадратных метров, двумя жилыми домами, площадь которых составляет 254 и 19,10 квадратных метра, а также квартирой в 85,1 квадратных метра. Вся недвижимость омбудсмена находится в России.