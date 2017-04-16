Матвиенко обсудила с королем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

ЭР-РИЯД, 16 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко встретилась в воскресенье с королем Саудовской Аравии Сальман Бен Абдельазизом Аль Саудом. Беседа состоялась в рамках официального визита Матвиенко в королевство.

До этого спикер Совфеда пообщалась со своим коллегой, председателем Консультативного совета (совета Шуры) Абдаллой Аш-Шейхом. Кроме того, предполагается, что Матвиенко встретится с наследным принцем Саудовской Аравии, приемником наследного принца и министром иностранных дел.

Матвиенко в ходе поездки назвала Саудовскую Аравию ключевым партнером России на Ближнем Востоке, а также крупнейшим торговым партнером. По ее словам, Москва очень дорожит сложившимися отношениями.

Она отметила, что сотрудничество и связи двух государств развиваются динамично и поступательно. По словам Матвиенко, несмотря на разногласия по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление к борьбе с терроризмом.