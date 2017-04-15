Главы МИД России и Катара обсудили итоги визита Тиллерсона в Москву

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с главой МИД Катара Мохаммедом Рахманом Аль Тани обсудил итоги визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, а также трехсторонней встречи РФ-Иран-Сирия.

"Мы обсудили с нашими катарскими коллегами российскую оценку ситуации (в Сирии — ред.), в том числе, как это обсуждалось в ходе визитов на этой неделе в Москву госсекретаря Тиллерсона и министров иностранных дел Сирии и Ирана", — сказал Лавров на пресс-конференции.

В Москве 12 апреля прошли переговоры и Лаврова. Переговоры заняли практически весь день: сначала, собственно, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, а затем они были приняты президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению обеих сторон, встреча получилась конструктивной: Лавров и Тиллерсон сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения, важнейшие международные проблемы.

В российской столице 14 апреля прошла трехсторонняя встреча глав МИД России, Ирана и Сирии.