Катар надеется сблизить с Россией позиции по Ближнему Востоку

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Катар уверен, что с помощью диалога удастся сблизить позиции с Россией, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Также для нас очень важно в это сложное время, которое переживает Ближний Восток, связанное с большим количеством кризисов, важно, что есть возможность обменяться точками зрениями по сирийскому урегулированию. Мы уверены, что с помощью диалога и подобных встреч нам представится возможность сблизить позиции, нащупать общую почву, общий знаменатель и таким образом достигнуть понимания и договоренностей", — сказал он в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам главы МИД Катара, он намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Йемене, Ливии и Палестине.

Что касается двусторонних отношений РФ и Катара, катарский министр отметил, что существует потенциал для их развития.

"Также мы видим, что можно увеличить перспективы наших возможностей в двусторонних отношениях", — сказал он.