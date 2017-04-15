Катар надеется сблизить с Россией позиции по Ближнему Востоку

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Катар уверен, что с помощью диалога удастся сблизить позиции с Россией, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
По словам главы МИД Катара, он намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Йемене, Ливии и Палестине.
Что касается двусторонних отношений РФ и Катара, катарский министр отметил, что существует потенциал для их развития.
"Также мы видим, что можно увеличить перспективы наших возможностей в двусторонних отношениях", — сказал он.