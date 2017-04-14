Единоросс Резник задекларировал рекордное количество транспортных средств

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы отчитались о доходах и имуществе: среди задекларированного народными избранниками транспорта встречается как отечественный автопром и люксовые модели иномарок, так и необычный транспорт, в том числе автомобили медицинской службы, автокран специализированный и парусные суда. Абсолютным лидером по количеству транспортных средств стал единоросс Владислав Резник, которому принадлежит на праве собственности 41 транспортное средство.

Депутату-рекордсмену принадлежит 13 легковых автомобилей, в том числе четыре Mercedes, четыре "УАЗа", Toyota Land Cruiser и Maybach. Также в его собственности значатся шесть грузовых автомобилей, в числе которых Hummer H1, автотопливозаправщик и вагон-дом, а также два трактора Valtra и 20 иных транспортных средств, в частности, вездеходные транспортные средства ТРЭКОЛ, прицепы и снегоход.

Самыми распространенными среди депутатов марками автомобилей являются Mercedes, Porsche Cayenne, Land Rover, Audi, Lexus, BMW и Infinity.

Неизменным поклонником мотоциклов остается депутат Госдумы Сергей Железняк, владеющий двумя мотоциклами: Fat Boy и Harley-Davidson. Автомобилей в собственности у парламентария нет.

Депутат "Единой России" Григорий Аникеев, оказавшийся на третьем месте по уровню дохода, в числе прочего транспорта владеет двумя автомобилями медицинской службы, вездеходным транспортером, двумя рыболовными лодками и вертолетом.

Есть в числе парламентариев и поклонники отечественного автопрома. Так, депутат Владимир Синяговский владеет автомобилем "ГАЗ-69", Виктор Карамышев – "ГАЗ-М21", Сергей Катасонов – "ВАЗ-21099" и мотоциклом "Ява", Вадим Белоусов – автомобилями "ВАЗ-21093" и "ГАЗ-13", тогда как в собственности у его супруги значится три автомобиля BMW.

Супруг депутата Светланы Бессараб владеет двумя парусными суднами, а член комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова — тремя тракторами и автомобилем Renault Duster.

Сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы в пятницу на официальном сайте нижней палаты.