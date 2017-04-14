МИД предупредил о фальшивой странице посольства России в Чехии в Facebook

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский МИД сообщил о появлении фальшивой страницы посольства России в Чехии в Facebook. Заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Как отмечается в заявлении МИД, создатели поддельного ресурса намеренно вводят в заблуждение чешских читателей.

Ведомство расценило появление этой страницы как "изощренный метод гибридного воздействия на чешское общественное сознание, о котором так любят в последнее время говорить на Западе". Отмечается, что этот ресурс не имеет никакого отношения к официальной странице российского диппредставительства.