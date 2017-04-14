Сенатор Морозов с супругой владеют 52 земельными участками

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вместе с женой владеют 52 земельными участками для индивидуального жилищного строительства и для сельхозпользования, говорится в декларации парламентария, размещенной на сайте Совфеда в пятницу.

В прошлом году сенатор получил доход чуть более 5 миллионов рублей, его супруга — около 13 миллионов рублей. По сравнению с 2015 годом доходы сенатора не изменились, а вот его жена увеличила доход на три миллиона. Кроме того, увеличилось число участков в собственности семьи — в 2015 году чета владела 42 участками.

Также в собственности у супругов Морозовых два жилых дома, самый большой из них площадь почти 280 квадратных метров, квартира, два гаража, конюшня, шесть обычных складов и склад бетонный.

В пользовании у жены Морозова числится еще 12 земельных участков, самый большой площадью 1,8 тысячи квадратных метров, среди недвижимого имущества, которое находится в пользовании — конюшня.

Морозов владеет автомобилем Infiniti, у супругу более серьезная техника — 6 тракторов "Беларусь", сеялка, косилка, грабли, вилы, а также автомобиль "КамАЗ".

Сенатор от Краснодарского края Владимир Харламов задекларировал на супругу 56 объектов, среди которых земельные участки для размещения объектов торговли и общественного питания, квартира, два торговых помещения, пять магазинов и два торговых павильона. Сам сенатор указал в собственности две квартиры в России.

Жена Харламова имеет в пользовании еще три участка для размещения объектов торговли, наибольший составляет 3,5 тысячи квадратных метров.