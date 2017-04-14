Министры Абызов и Кузнецов заработали в 2016 году по полмиллиарда рублей

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заработал больше других членов кабмина в 2016 году, его доход составил 582 миллиона рублей, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов задекларировал 520,9 миллиона рублей дохода, следует из опубликованных деклараций о доходах.

Вице-премьер Юрий Трутнев задекларировал 356,9 миллиона рублей дохода за 2016 год.

В 2015 году лидером по доходам был Абызов, тогда он заработал более 455 миллионов рублей. Свой высокий доход Абызов объяснил реализацией ценных бумаг, имущества и прибылью от управления активами.