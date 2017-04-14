В число самых "бедных" министров вошли Ткачев и Донской

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Наименьший доход из всех членов российского кабмина за 2016 год задекларировал глава Минсельхоза Александр Ткачев — 5,6 млн рублей, это на 200 тысяч меньше, чем самый низкий заработок российского министра в 2015 году, говорится в отчетных документах, опубликованных на сайте правительства.

Супруга Ткачева при этом задекларировала за 2016 год около 10 млн рублей дохода.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в 2016 году заработал 5,7 млн рублей, глава Минспорта Павел Колобков отчитался о 5,74 млн дохода, в частности, указав в собственности автомобиль "ВАЗ-21083".

Министр связи Николай Никифоров указал в декларации 5,8 млн рублей дохода, он так же является владельцем отечественного автомобиля — Lada X-Ray. Супруга Никифорова за год заработала 48,5 млн рублей — в восемь раз больше мужа.

Глава Минтруда Максим Топилин за прошлый год заработал 5,84 млн рублей, на 100 тысяч меньше, чем годом ранее, его супруга задекларировала 22,9 млн рублей дохода за 2016 год.

В 2015 году Никифоров и Топилин отчитались о приблизительно равных заработках, задекларировав меньше других членов кабмина — 5,8 миллиона и 5,95 миллиона рублей соответственно.